Президент Игорь Додон в рамках рабочей встречи с послом США в Молдове Дереком Хоганом подчеркнул твёрдую позицию аппарата главы государства относительно продолжения взвешенной внешней политики.



Кроме этого, стороны обсудили эпидемиологическую обстановку и усилия наших стран по борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19, а также широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Игорь Додон подчеркнул интерес Молдовы к их укреплению.



Вместе с тем, президент Игорь Додон и посол США Дерек Хоган обсудили политическую ситуацию в Молдове. Додон отметил намерение молдавских властей продолжать имплементацию социально-экономических и инфраструктурных проектов, а также ранее взятые нашей страной обязательства.



