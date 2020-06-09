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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США (ВИДЕО)


Президент Игорь Додон в рамках рабочей встречи с послом США в Молдове Дереком Хоганом подчеркнул твёрдую позицию аппарата главы государства относительно продолжения взвешенной внешней политики.

Кроме этого, стороны обсудили эпидемиологическую обстановку и усилия наших стран по борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19, а также широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Игорь Додон подчеркнул интерес Молдовы к их укреплению.

Вместе с тем, президент Игорь Додон и посол США Дерек Хоган обсудили политическую ситуацию в Молдове. Додон отметил намерение молдавских властей продолжать имплементацию социально-экономических и инфраструктурных проектов, а также ранее взятые нашей страной обязательства.



Опубликовано: 17:01 09/06/2020

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