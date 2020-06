Președintele țării, Igor Dodon, a povestit într-un interviu pentru Newsmaker despre evenimentele, care s-au petrecut în zilele de 7-8 iunie 2019, când a căzut regimul lui Plahotniuc. Șeful statului spune că acea perioadă va rămâne în istoria Republicii Moldova.



Igor Dodon a declarat că atunci el avea două opțiuni, că creeze o majoritate parlamentară cu Blocul ACUM, ori să dizolve Parlamentul și să anunțe alegerile anticipate, așa cum își dorea Vlad Plahotniuc.



“La biroul de la sediul PSRM am un buzdugan și o sabie. Eu le-am scos, le-am pus pe masă în fața celor 35 de deputați PSRM și le-am spus că ei trebuie să decidă. Cu 34 de voturi s-a decis eliberarea țării de Plahotniuc”, a spus Igor Dodon.



Șeful statului spune că după ce a fost anunțată decizia, s-au început amenințările la adresa lui și a familiei prezidențiale.



“Îmi amintesc discuțiile cu soția, cu copiii, îmi amintesc când au ajuns informațiile că au fost angajați killeri ca să rezolve problema. Noi de urgență am dus copiii la rude… A fost groaznic. Au fost probleme și cu paza. Pentru că fosta conducere a SPPS i-a chemat pe bodyguarzii mei și le-a spus să nu mă prea păzească”, a povestit Igor Dodon.



Pe 16 iunie 2020 noua majoritate parlamentară se pregătea să organizeze un miting de susținere a Guvernului Sandu. Președintele spune că Plahotniuc pregătea dezordini în masă. “Ajungeau la noi mesaje de genul, trebuie să vă opriți sau 7 aprilie 2009 o să vă pară floare la ureche. Dar noi am decis să mergem până la capăt”, a spus Igor Dodon.



Șeful statului este convins că fără susținerea partenerilor străini, ziua de 16 iunie 2019 ar fi fost una sângeroasă. “A venit prima reacție de susținere din partea Rusiei și a UE și doar pe 14 sau 15 iunie a reacționat și SUA. Fără aceste reacții, cred că Plahotniuc ar fi organizat dezordini în țară”, a mai spus președintele.