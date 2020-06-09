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В Кишиневе продолжается демонтаж рекламных панно


В центре Кишинева с бульваров будут убраны все рекламные конструкции. Этот процесс уже начался. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

"Я потребовал убрать из этой зоны все рекламные конструкции. Только там я насчитал около 10 панно разных размеров, которые уродуют город. Кроме того, была демонтирована трехэтажная конструкция у здания Национального банка. Та же судьба ожидает остальные панно в этой зоне",- отметил Чебан.

По его словам, город не должен задыхаться от рекламных панно, которые представляют опасность и ограничивают водителям обзор.

Напоминаем, минувшей ночью было демонтировано панно внушительных размеров на мосту около Цирка.


Опубликовано: 15:02 09/06/2020

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