В центре Кишинева с бульваров будут убраны все рекламные конструкции. Этот процесс уже начался. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.



"Я потребовал убрать из этой зоны все рекламные конструкции. Только там я насчитал около 10 панно разных размеров, которые уродуют город. Кроме того, была демонтирована трехэтажная конструкция у здания Национального банка. Та же судьба ожидает остальные панно в этой зоне",- отметил Чебан.



По его словам, город не должен задыхаться от рекламных панно, которые представляют опасность и ограничивают водителям обзор.



Напоминаем, минувшей ночью было демонтировано панно внушительных размеров на мосту около Цирка.