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Депутат ПСРМ: Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова захватить страну


“Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова захватить страну". Об этом в социальной сети написал социалист Григорий Новак. Он отметил, что вчера, когда исполнился год с момента падения режима Плахотнюка, многие политики попытались присвоить себе эту победу. По его мнению, действия олигарха демонстрируют, кто, в действительности, смог свергнуть диктатора.

- Все атаки олигархов-беглецов против кого направлены? Против Майи Санду и других фрагментов блока «ACUM»? Нет! Все удары направлены прямо в Партию социалистов, в правящую коалицию, откуда вырывают депутатов, и лично в президента страны Игоря Додона. Именно они цель всех провокаций и лжи. Это показывает, кто на самом деле настоящий противник олигархии, - написал Новак.

В то же время, парламентраий отметил, что люди говорят: «им понятно, почему появляется столько лжи, и почему так низко нападают на президента страны.

- Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова поработить страну. Граждане с нами, а мы будет бороться за людей, за страну, - заключил Новак.


Опубликовано: 14:58 09/06/2020

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