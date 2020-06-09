“Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова захватить страну". Об этом в социальной сети написал социалист Григорий Новак. Он отметил, что вчера, когда исполнился год с момента падения режима Плахотнюка, многие политики попытались присвоить себе эту победу. По его мнению, действия олигарха демонстрируют, кто, в действительности, смог свергнуть диктатора.



- Все атаки олигархов-беглецов против кого направлены? Против Майи Санду и других фрагментов блока «ACUM»? Нет! Все удары направлены прямо в Партию социалистов, в правящую коалицию, откуда вырывают депутатов, и лично в президента страны Игоря Додона. Именно они цель всех провокаций и лжи. Это показывает, кто на самом деле настоящий противник олигархии, - написал Новак.



В то же время, парламентраий отметил, что люди говорят: «им понятно, почему появляется столько лжи, и почему так низко нападают на президента страны.



- Люди просят нас бороться, чтобы не позволить мафии снова поработить страну. Граждане с нами, а мы будет бороться за людей, за страну, - заключил Новак.