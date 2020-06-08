Председатель Парламента Республики Молдова, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила сегодня с Посланием по случаю годовщины избрания на пост председателя Парламента Республики Молдова:



– 8 июня 2019 года я имела честь быть избранной председателем Парламента Республики Молдова 10-го созыва тайным голосованием 56 депутатов, присутствующих на заседании. Тогда же было сформировано парламентское большинство.



Политические силы, стоящие на разных позициях, объединились во имя общих целей – освобождения захваченного государства, восстановления сотрудничества с внешними партнерами, развития страны и благосостояния граждан, которые доверили нам мандат 24 февраля 2019 года.



Это был пример политической ответственности и зрелости, который, по моему твердому убеждению, несмотря на последующее переформатирование парламентского большинства, остается достойными признательности. День 8 июня 2019 года вернул Парламент и страну в русло цивилизованного и свободного политического процесса.



С начала деятельности Парламента X созыва и до настоящего времени нам удалось принять 257 нормативных актов в различных областях, в том числе 132 закона и 125 постановлений.



Мы наладили эффективное сотрудничество с Правительством. Такое взаимодействие необходимо для создания благоприятной деловой среды и условий для социально-экономического развития страны.



Мы убедились в эффективности этого сотрудничества в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда хорошее взаимодействие между новым парламентским большинством, Правительством, Президентом страны, местными органами власти было просто жизненно необходимо!



Я уверена, что в других обстоятельствах, если бы не было такой координации между властями и парламентским большинством, способным принимать быстрые решения, страна оказалась бы в коллапсе. За этот период депутаты приняли новые и крайне необходимые меры для адаптации к новым реалиям систем здравоохранения, образования, социальной защиты и т. Парламент X-го созыва войдет в историю именно благодаря этим действиям.



Уважаемые коллеги депутаты, в день сегодняшней годовщины, которая имеет для меня огромное символическое значение, я благодарю вас за сотрудничество и заверяю, что я, как председатель Парламента, буду и впредь демонстрировать равное отношение и единый подход к представителям всех фракций. Я буду ценить не корпоративный цвет, а честность и преданность гражданам.



Мы равны перед людьми. Будучи председателем, я обладаю тем же мандатом, полученным, как и многие другие коллеги, от одномандатного округа. За меня проголосовал каждый пятый избиратель в избирательном округе, и я хочу быть верной их ожиданиям. Но, самое главное, я хочу представлять всех граждан страны. Буду признательна, если все депутаты придерживаются такого же подхода.



Желаю депутатам Парламента Республики Молдова 10-го созыва плодотворной и ответственной законодательной деятельности, добросовестного выполнения своей миссии перед избирателями!

