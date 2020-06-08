(Комментарий политолога Богдана Цырди)



Сегодня исполняется год с момента создания нового парламентского большинства и падения режима Плахотнюка.



Благодаря президенту Игорю Додону, парламент не был распущен, хотя давление было огромное. Решение КС, угрозы расправой, митинги цуциков, беспредел силовиков, смс-ки с обещанием физической ликвидации президента.



Но президент выстоял. Сформировалось новое парламентское большинство, правительство, назначены новые руководители НАЦ, ГП, СИБ.



Всего год мы живем без страха. Без арестов, политических убийств, преследований, захвата бизнеса, рейдерских атак, разворовывания госактивов, тотальной слежки.



Но всё это очень зыбко. И Плахотнюк делает всё, чтобы вернуться… Плахотнюк сбежал, но его лакеи остались.



Давайте не терять бдительности. Второго пришествия Сатаны страна не переживет. Убежден.