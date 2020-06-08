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Игорь Додон: Год назад был свергнут режим Плахотнюка


Сегодня, 8 июня, исполняется ровно год с того дня, когда был свергнут режим, установленный Плахотнюком.

Президент Игорь Додон написал в Facebook, что "есть мнения о том, что олигархическая власть – это второе большое испытание в истории страны после 1992 года, когда вспыхнул трагический конфликт на Днестре."

- Эти смелые действия по борьбе с олигархией были заслугой и парламентских партий, и граждан, которые нас морально поддержали, и наших внешних партнеров, твердо заявивших, что они не потерпят злоупотреблений олигархической власти и ее манипуляций посредством Конституционного суда.

Лично для меня решение пойти прямо и решительно против Плахотнюка было сопряжено с очень серьезными рисками, включая то, что я рисковал своей жизнью и жизнями моих близких, и, возможно, я когда-нибудь расскажу подробности насчет этого. Но я полагаю, что это было необходимое для страны решение, стратегически правильное, волевое решение, и я ни на минуту не жалею о тех действиях. - написал президент.

В то же время Игорь Додон призывает не забывать о том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь вернуться к власти.

- Их задача состоит в дестабилизации политической обстановки в Молдове, отставке правительства, манипулировании Майей Санду и Андреем Нэстасе, проникновении ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство – и всё это для того, чтобы взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового Генерального прокурора. - утверждает президент.

- Мы знаем, что олигархи руководствуются принципом: чем хуже для страны и власти, тем лучше для них. Но те, кто победил их 8 июня прошлого года, будут побеждать их и впредь, раз за разом. Время олигархов ушло навсегда.- заключил Игорь Додон.


Опубликовано: 11:00 08/06/2020

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