Astăzi, 8 iunie, se împlinește exact un an din ziua când a fost răsturnat regimul instaurat de Plahotniuc. În această zi, președintele țării, Igor Dodon, a venit cu un mesaj. Șeful statului a menționat că "sunt opinii că guvernarea oligarhică este a doua cea mai grea perioadă din istoria țării, după anul 1992, când s-a produs conflictul și nenorocirea de pe Nistru".



"Acea acțiune curajoasă de luptă cu oligarhia a fost și meritul partidelor parlamentare, și meritul cetățenilor care ne-au susținut moral, și meritul partenerilor noștri externi, care au declarat ferm că nu tolerează abuzul puterii oligarhice și manipulările prin intermediul Curții Constituționale.



Pentru mine personal, decizia de a merge direct și ferm împotriva lui Plahotniuc a fost asociată cu riscuri foarte serioase, inclusiv am riscat cu viața mea și a celor apropiați și poate că vreodată voi deschide unele paranteze în acest sens. Dar eu consider că aceea fusese o decizie necesară pentru țară, una corectă strategic, o decizie de caracter, și nu regret nici o clipă acțiunile de atunci", a menționat Președintele.



Igor Dodon a atras atenția că în decurs de un an de zile, multe lucruri s-au schimbat, s-au produs și disensiuni, și înlocuiri de guvern, și pandemie, și criză economică. Toate aceste provocări au pus la grea încercare stabilitatea guvernării. "Dar nimeni nu va putea nega faptul că astăzi atmosfera în societate e cu totul alta decât un an în urmă. Oamenii, funcționarii, antreprenorii – toți se simt mai liberi, mai convinși că își pot exercita destoinic și neîngrădit profesia, datoria socială, planurile de viață", spune șeful statului.



Totuși pericolul mai persistă. "Plahotniuc și Șor, au fugit din țară, dar nu au renunțat la ideea de a prelua din nou puterea sub control. Miza lor este să destabilizeze situația politică din Moldova, să demită guvernul, să-i manipuleze pe Maia Sandu și Andrei Năstase, să-și infiltreze oamenii din grupările parlamentare Șor și Pro-Moldova în noul guvern, toate astea pentru a se revanșa și pentru a bloca acțiunile penale pe furtul miliardului și pe uzurparea puterii în stat, acțiuni care au avansat foarte mult în ultimele luni, sub coordonarea noului Procuror General" , a precizat Igor Dodon.



"Dar cei care i-au învins la 8 iunie anul trecut îi vor învinge și de acum încolo, de fiecare dată. Perioada oligarhiei a trecut, pentru totdeauna", a conchis șeful statului.