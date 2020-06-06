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Руководство страны возложило цветы к памятнику А.С Пушкина


Президент Республики Молдова Игорь Додон, вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный, послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым и президентскими советниками, возложил цветы к памятнику Александра Сергеевича Пушкина в центральном парке Кишинева. Сегодня отмечается 221-я годовщина со дня рождения великого поэта.

"Напомнил, что в сентябре нынешнего года исполняется 200 лет со дня начала бессарабской ссылки Пушкина, в связи с которой его творчество тесно связано с нашим краем.

Именно на молдавской земле Пушкин создал целый ряд своих произведений, именно в Кишинёве он начал писать роман «Евгений Онегин». Здесь он дружил с классиками молдавской литературы – Константином Негруцци и Константином Стамати.

Александр Сергеевич Пушкин остается для многонационального народа Молдовы культурным мостом между двумя странами, символизируя нашу многовековую дружбу", - отметил Игорь Додон.


Опубликовано: 14:32 06/06/2020

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