Ион Чебан объявил о том, что на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом, Чрезвычайная муниципальная комиссия общественного здоровья постановила закрыть кладбища в субботу, воскресенье и понедельник.



"Только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе - 280 000 могил. Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания. Даже несмотря на то, что врачи в Кишиневе полностью снабжены всем необходимым, в пяти стратегических муниципальных больницах осталось 191 место. Давайте сохранять благоразумие и останемся в эти дни дома!" - отметил генпримар столицы.