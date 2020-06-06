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Ион Чебан: На Радоницу столичные кладбища будут закрыты


Ион Чебан объявил о том, что на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом, Чрезвычайная муниципальная комиссия общественного здоровья постановила закрыть кладбища в субботу, воскресенье и понедельник.

"Только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе - 280 000 могил. Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания. Даже несмотря на то, что врачи в Кишиневе полностью снабжены всем необходимым, в пяти стратегических муниципальных больницах осталось 191 место. Давайте сохранять благоразумие и останемся в эти дни дома!" - отметил генпримар столицы.


Опубликовано: 14:25 06/06/2020

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