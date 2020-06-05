



Прошлый состав Конституционного суда принимал решения, выходящие за рамки конституционного поля. Судьи действовали в угоду политическим и олигархическим интересам, и тем самым создали конституционный кризис. Об этом говорилось на конференции с участием экспертов в области конституционного права, предлагающими провести в срочном порядке реформу КС.



ВИКТОР ПУШКАШ - ВИЦЕ-ГЛАВА КС

«Многие специалисты отмечают, что после 2013 года, практика КС выходит за рамки конституционного поля. И закончилось это тем, что в июле прошлого года состав КС вынужден был уйти в отставку, создав, практически, конституционный кризис, приняв ряд решений, в угоду политической партии, которая тогда находилась у власти».



Для того, чтобы изменить положение дел в Конституционном суде была создана инициативная группа по реформе этой структуры. Виктор Пушкаш сообщил нашему телеканалу, что сейчас разрабатываются предложения по улучшению работы КС. Так, в частности, предлагается ужесточить требования к отбору кандидатов на эти важные должности, повысить ответственность судей за принятое решение, ввести предварительный контроль законодательных актов. Участники инициативной группы по реформе КС намерены собрать все предложения и направить их на рассмотрение и обсуждение во все компетентные государственные институты.