După o primăvară rece, însoțită de averse, furtuni și grindină, vara începe să-și intre în drepturi. Meteorologii spun că ne așteaptă un sezon estival fierbinte, iar cel mai cald va fi în iulie și august.



GHENADIE ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PROGNOZE METEOROLOGICE

Ne așteptăm să fie temperaturi mai înalte decât în mod normal, dar nu într-atât de cald cum se vehiculează pe internet că deja vom avea și temperaturi de până la +50 de grade în Europa, adică pe teritoriul nostru, dar în general. Fiindcă, dacă e să vorbim despe prognozele oficiale, dacă temperatura medie, în general pe teritoriul nostru trebuie să oscileze între 19- 21 de grade C, atunci ne așteptăm ca valorile acestea să fie maxim cu unu, două grade cel mult, nu până la plus două grade C, peste limita normală.



Și dacă temperaturile vor fi pe placul moldovenilor, atunci volumul precipitațiilor va lăsa de dorit.



GHENADIE ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI PROGNOZE METEOROLOGICE

Totodată, este și un procentaj ca să fie un deficit, nu mare, dar, totuși, se așteaptă ca precipitațiile să fie mai puține. Deobicei, ca în fiecare an, fiindcă la noi luna iunie se consideră cu o lună mai ploioasă, după care, treptat, începând cu luna iulie deja scade din această intensitate”.



Potrivit meteorologilor, vara temperatura aerului va fi stabilă, la fel ca și în anii precedenți. Ilona Vedrașco, Eugen Gumeniuc și Veronica Leșco, pentru Accent TV.