În spațiul public se discută intens subiectul reformării Curții Constituționale a Republicii Moldova. Polemica pornește de la premisa că, în ultimul deceniu, această instituție a devenit un instrument de luptă politică. Recent, a fost creat un grup de inițiativă pentru reformarea înaltului for constituțional, care include foștii președinți ai structurii, judecători, precum și experți în domeniul dreptului constituțional. Cum funcționează această instituție în alte țări, aflați în continuare.



Astfel de instituții funcționează în peste 100 de țări ale lumii. Cu toate acestea, în multe state dezvoltate, nu există organe speciale de control constitutional, separate de Curtea Supremă de Justiție. În țările scandinave, de exemplu, experții aduc mai multe argumente împotriva creării Curții Constituționale.



ARGUMENTE ÎMPOTRIVA CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Va fi afectat principiul separării puterilor în stat și va fi știrbită autoritatea Parlamentului;

- Curtea Constituțională va fi obedientă puterii politice;

- Înființarea Curții Constituționale nu ar corespunde tradiției juridice existente;

- Desemnarea membrilor Curții Constituționale ar fi contrară regulilor democratice;

- Curtea Constituțională nu va avea un front suficient de muncă din cauza numărului redus de apeluri.



Nici în Statele Unite ale Americi, Canada sau Japonia nu există Curți Constituționale. Aici, controlul constituțional este exercitat de instanțele cu jurisdicție generală. La rândul său, Republica Moldova, ca și majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, a optat pentru crearea unei instituții separate - Curtea Constituțională, care are dreptul de a interpreta oficial orice articol din Constituție. În majoritatea țărilor, instanțele constituționale nu au astfel de competențe. De exemplu, Curtea Constituțională Federală din Germania, deși este considerată drept una dintre cele mai bune din lume, nu poate interpreta decât anumite norme constituționale care vizează competențele instituțiilor publice.



O altă diferență semnificativă între Curtea Constituțională a Moldovei și cele din străinătate este că, în principiu, instituția se află în afara zonei de control sau de responsabilitate și are dreptul să blocheze activitățile Guvernului sau ale altor instituții ale statului. Astăzi este aproape imposibil să tragi la răspundere judecătorii Curții Constituționale a Republicii Moldova, pentru unele decizii ilegale sau absurde.



PAG. 19 (2) LEGEA PRIVIND CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A RM

„Decizia de a priva un judecător de imunitate și de a pune capăt autorității este luată de Curtea Constituțională.”



În alte țări, membrii Curții Constituționale au imuitate parțială. În Germania, magistrații pot fi demiși de președintele țării, cu acordul a 2/3 din membrii instanței. În unele țări, instanța ia o decizie preliminară în privința unui judecător, iar decizia finală de demisie a acestuia este luată de organul care l-a numit. Și în Republica Cehă, Estonia sau Islanda, judecătorii Curții Constituționale pot fi destituiți de instanțele obișnuite.



O altă problemă fundamentală este numărul de judecători ai Curții Constituționale. În Moldova ei sunt șase la număr, însă în majoritatea țărilor numărul acestora este impar. Potrivit unui raport special al Comisiei de la Veneția din 1997, un număr impar de judecători ai Curților Constituționale împiedică distribuirea egală a voturilor. Altfel spus, în cei 25 de ani de activitate a Curții Constituționale a Republicii Moldova, s-au acumulat o serie de probleme cu adevărat grave, care trebuie soluționate.