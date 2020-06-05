



Несмотря на не очень тёплую весну, в Молдову, всё-таки придёт тёплое лето. Чего же ждать он трех традиционно самых жарких месяцев в году - в нашем следующем сюжете.



Конец весны, с точки зрения климатической обстановки, выдался, мягко говоря, некомфортным – почти всю Молдову накрыли мощные ливни, грозы, град да и температурный фон был гораздо ниже обычного. При этом наши метеорологи в своих прогнозах пока осторожны и сейчас более или менее точно могут предположить, какая погода ожидается в Молдове этим летом. Самыми жаркими месяцами останутся июль и август. Хотя аномально высоких температур ждать не стоит.



Геннадий Рошка, глава управления метеорологических прогнозов

«Мы ждем немного повышенную температуру, но не аномальную жару +50, о которой говорят в интернете по всей Европе. Если по официальным прогнозам средняя температура на нашей территории варьируется от 19 до 21 градуса Цельсия, то в этом году температура повысится на 1-2 градуса не более».



Если лето порадует наших жителей температурой, то вот количеством осадков вряд ли. По официальным прогнозам ожидается дефицит влаги.



Геннадий Рошка, глава управления метеорологических прогнозов

«В то же время есть вероятность дефицита осадков, процент не большой, но вероятность есть, как в принципе и все прошлые годы. На территории нашей страны июнь – дождливый месяц, и ближе к июлю осадки всегда снижаются».



Как утверждают молдавские метеорологи, летом температурный фон в нашей стране будет стабилен, как и в прошлые годы.