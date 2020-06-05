



«Неформальная коалиция Санду-Канду-Шор и их приложение Нэстасе и сегодня устроили шоу, придя в пустой парламент для того, чтобы сделать селфи и «зачекиниться». Так глава парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал приход депутатов фракций ПДС, ППДП, ШОР и ПроМолдова в парламент - на заседание, которое не созывалось. Оно и не состоялось из-за отсутствия кворума.



«Фракция ПСРМ более всех заинтересована в том, чтобы как можно скорее возобновить заседания парламента, чтобы одобрить ожидаемые народом законопроекты, инициированные Президентом Игорем Додоном», - написал на своей странице в соцсети Корнелиу Фуркулицэ. Он подчеркнул, что все народные избранники должны следовать определенным правилам, продиктованным пандемией.

Фуркулицэ выразил надежду на то, что уже на следующей неделе заседания парламента возобновятся, при условии, что у депутатов не будет выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.

Депутат-социалист уточнил, что на следующих заседаниях парламента нужно рассмотреть законопроект правительства о выделении 700 леев пенсионерам, чьи доходы ниже 3 тыс. леев; президентскую инициативу о поэтапном удвоении заработной платы всем медработникам; и возможно, будут проанализированы последние предложения по проекту Закона о некоммерческих организациях.