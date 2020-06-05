



6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Все мы знаем, что он бывал в Кишинёве, ….



Путешествие по следам великого русского поэта обычно начинают на Пушкинской горке с дома купца Наумова. В нём Александр Сергеевич прожил около двух месяцев в 1820 году. Сегодня мы расскажем о менее известных, но не менее любимых местах Пушкина в нашем городе. По этим местам мы пройдём вместе с гидом Федором Евстигнеевым. Наше путешествие начнём с Благовещенской церкви на той же Пушкинской горке. Именно эта церковь вдохновила поэта на написание знаменитой поэмы «Гаврилиада». В этом сходятся все пушкинисты.



«Помимо того, что Александр Сергеевич бегал по этой тропинке, сюда он ходил к своим друзьям, именно там 400 метров по этой дороге находится Масонская ложа, в которую приняли нашего поэта. Самое необычное, что Александр Сергеевич Пушкин становится членом масонской ложи именно здесь у нас в городе Кишиневе».



Масонская ложа "Овидий 25" торжественно открылась 7 июля 1821 года. Пушкин вступил в ложу в мае того же года и, как свидетельствуют некоторые источники, сыграл в её деятельности немаловажную роль. Сегодня здание сохранилось лишь частично. Сейчас здесь расположена библиотека.

Следующей остановкой стало пересечение улиц Михая Эминеску и Митрополита Варлаама. В 19 веке здесь располагался знаменитый дом Мале. Память о Пушкине хранит разве что этот дворик, дома тех времён, к сожалению, не сохранились. Здесь проживал генерал-майор Михаил Федорович Орлов, у него в гостях молодой Пушкин проводил немало времени. Несмотря на большую разницу в возрасте, поэта и генерала связывала тесная дружба.



Федор Евстигнеев, гид, экскурсовод

«Он часто захаживал, и что самое интересное Михаил Орлов выдерживал чаще всего его юношеские шутки. Но были между ними и определенные разногласия, когда Орлов ставил Александра Сергеевича на место, все-таки между ними есть определенная разница в возрасте».



Интересно, что Орлов женился на одной из близких подруг Пушкина – на Екатерине Раевской. С ней поэт познакомился ранее в Санкт-Петербурге, вместе с семьёй Раевских путешествовал по Кавказу. В письмах Пушкин отзывался о Екатерине с большим уважением.



Федор Евстигнеев, гид, экскурсовод

«И здесь на территории Кишинева, возможно даже здесь заезжала карета, где они обвенчались. А наш поэт присутствовал на свадьбе. После этого Пушкин, дружа с молодой особой и возможно испытывая к ней определенные чувства, все таки, она тоже была музой, он передал её Орлову».



Но, как известно, музой Александра Сергеевича была далеко не только Екатерина Орлова. На написание прекрасных стихов Пушкина несомненно вдохновляла гречанка Калипсо Полихрони. Она жила в Кишиневе, недалеко от дома Мале, на улице Петра Мовилэ, прямо напротив того места, где сейчас расположен лицей носящий имя Пушкина. Почти весь квартал принадлежал семье Мило. Но сегодня это место сохранило лишь малую часть архитектуры 19 века, практически все было снесено. Здесь поэт проводил действительно много времени. Черпал вдохновение.



Федор Евстигнеев, гид, экскурсовод

«Наш поэт Александр Сергеевич Пушкин, его друзья Лепрандий, Вельцман, и конечно же Алексеев ходили из одного дома в другой, для того чтобы пообщаться, где-то потанцевать, где-то выпить чашечку чая, где-то кофе по кишиневски».



Калипсо сбежала со своей матерью из Константинополя, сначала в Одессу затем в Кишинев, почти без средств к существованию. Пушкин встретился с гречанкой в Кишиневе в июне 1821 года и часто бывал в гостях у своей музы.



Федор Евстигнеев, гид, экскурсовод

«Они просто могли прийти втроём с друзьями, либо даже один Александр Сергеевич для того чтобы послушать как играет на гитаре Калипсо. Красивая гречанка, у которой был не только дар играть на гитаре, но и петь».



Илона Ведрашко, корреспондент ACCENT TV

«Сегодня мы узнали о трех новых, возможно любимых местах пребывания поэта в Кишиневе. Именно во дворе Благовещенской церкви были написаны первые строки «Гаврилиады», а в доме Орлова за чашкой кофе по-кишиневски в тетрадях масонской ложи появились первые четверостишья «Евгенияй Онегина». Прекрасная Калипсо подарила нам известные строки: «Ты рождена воспламенять воображение поэтов, его тревожить и пленять любезной живостью приветов…» Нам было интересно побывать там, куда редко ступает нога экскурсанта, поблагодарим нашего гида, а завтра в день рождения великого поэта, придем с цветами сюда - к бюсту Александра Сергеевича».