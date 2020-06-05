



В период эпидемии, многие наши сограждане всерьез озаботились укреплением иммунитета, начав или продолжив заниматься бегом. Утренние пробежки для некоторых уже традиция, для других же – главная возможность поддерживать себя в форме пока спортивные и фитнес-центры закрыты. С утра пораньше, съемочная группа нашего телеканала отправилась в столичный парк Долина Роз, где наши коллеги были приятно удивлены большим количеством спортсменов.



«Красивое тело, здоровый дух – все, что нужно человеку для счастья. И, конечно, семья. Хочется видеть рядом больше красивых и спортивных людей».



«Мы гуляем с собаками, потом приходим сюда и делаем упражнения. Каждый день мы здесь, около 5 км ходим пешком»



«Здесь, в Долине Роз, я с утра обычно пробегаю 6-7 км, а потом - упражнения».



Этому мужчине 79 лет, и он, похоже, раскрыл секрет вечной молодости: ежедневные занятия спортом позволят справить ему 100-летний юбилей.



«Я просыпаюсь в 5 утра. Что делать? Сюда. Это – здоровье, и если я не позанимаюсь спортом, то я не могу ходить. Я пока был карантин, сидел дома, так еле потом дошел сюда».



Кишиневцы заботятся о себе. Парки столицы не пустуют: любители спорта занимаются в парках на свежем воздухе, пытаясь таким образом утолить свою потребность в физических нагрузках.



ЮЛИАН БЕРКУ – СПОРТСМЕН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «RUNMOLDOVA»

«Если раньше, в 5-6 часов утра с трудом насчитывалось 2-3 человека в парке, то сейчас уже к 7 часам утра около 20-30. А по вечерам – несколько сотен человек. Если говорить о каких-то статистических данных, где-то в 3 раза увеличилось количество тех, кто предпочитает бег, быструю ходьбу».



Медики говорят, что ежедневные пробежки благоприятно влияют на работу организма и повышают настроение. Но не забывайте в период пандемии соблюдать рекомендации врачей, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей.