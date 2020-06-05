



Глава государства, находясь с рабочей поездкой в Каушанском районе, посетил Женский монастырь имени святых мироносиц Марты и Марии в селе Хаджимус. Игорь Додон признался, что каждый раз по возвращению в эту святую обитель его приятно удивляет ухоженность территории, он напомнил, что помощь культовым сооружениям и христианской православной религии является для него приоритетом.



В контексте объявления 2020 года - Годом медицинского работника, президент пообщался с сотрудниками Каушанской районной больницы, рассказал об инициированной им реформе системы здравоохранения, а также о намерении удвоить зарплаты медикам. Игорь Додон поблагодарил врачей за самоотверженность, усердие и преданность своему делу и вручил почётные дипломы президента.



С местными советниками Каушан президент обсудил ряд актуальных проблем, среди которых обеспечение населения питьевой водой, установка противоградовой системы, строительство фабрики по переработке бытовых отходов, очистка русла реки Ботна и ремонт социальных объектов.



Следующим пунктом поездки по Каушанскому району стало посещение местных аграрных хозяйств. А в завершение поездки Игорь Додон встретился в селе Баурчи с девяносто пятилетним Георгием Курдогло. Президент поздравил ветерана Великой Отечественной войны 75-летием Победы и вручил высшую государственную награду – Орден Республики. Георгий Курдогло в рядах Красной армии дошел до Берлина, а после войны участвовал в восстановлении разрушенных городов и сел. В послужном списке ветерана около 15 медалей и более 50 благодарственных писем, в том числе от Иосифа Сталина.