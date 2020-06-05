



Снижение тарифа на природный газ для конечных потребителей возможно при снижении закупочной цены до 100 долларов за тысячу кубометров у Газпрома к 1 октября этого года. Об этом заявил президент нашей страны Игорь Додон после встречи с председателем правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.



На встрече обсуждался и вопрос дальнейшей газификации населенных пунктов Молдовы - была достигнута договоренность о внесении изменений в Инвестиционную программу «Молдовагаза», чтобы как можно больше населенных пунктов получили доступ к газоснабжению. Кроме того, Вадим Чебан сообщил Игорю Додону, что все предприятия газовой̆ отрасли работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойные поставки и безопасность системы, а большинство населения и предприятий своевременно платят по счетам. Должникам газ не отключается, а руководство «Молдовагаза» открыто к индивидуальным переговорам по поводу поэтапной оплаты имеющихся долгов. Вадим Чебан также сообщил, что предприятия и сотрудники газовой отрасли страны перечислили около 2 млн. леев на борьбу с распространением COVID-19