



О том, что Конституционный суд Республики Молдова нуждается в реформировании, говорят давно. За последнее десятилетие данный судебный орган стал вольно трактовать и даже менять Конституцию, и по сути превратился в инструмент политической борьбы. Как мы сообщали, накануне была учреждена инициативная группа по реформе Конституционного суда, в состав которой вошли его бывшие председатели и судьи, а также специалисты в области конституционного права. Как обстоит дело с конституционной юстицией в других странах - об этом наш следующий репортаж.



Специализированный органы конституционного правосудия сегодня действуют более чем в 100 странах мира. Однако во многих развитых государствах отдельных от Верховного суда специальных органов конституционного контроля нет. Как, например, в скандинавских странах. Здесь против создания Конституционных судов приводятся следующие аргументы.



ПОЧЕМУ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ НЕТ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ?

- Возникнет проблема с разделением власти и в особенности ослабнет власть парламента;

- Конституционный суд присвоит себе политическую власть;

- Учреждение КС не соответствовало бы существующей правовой культуре;

- Принцип назначаемости членов КС противоречил бы демократическим канонам

- У КС не будет достаточного фронта работы по причине немногочисленности обращений в него.



Нет Конституционного суда и в США, а также Канаде или Японии. Здесь конституционный контроль осуществляют суды общей юрисдикции. Республика Молдова, как и большинство стран Центральной и Восточной Европы, при выборе образца конституционного контроля остановилась на континентальной или европейской модели, предполагающей создание отдельного специального судебного органа – Конституционного суда. Однако дала ему слишком много власти. Конституционный суд Республики Молдова относится к числу судов с наиболее широким набором полномочий.

Например, молдавский КС имеет право давать официальное толкование любых статей Конституции. В большинстве стран у Конституционных судов таких прав нет. Например, Федеральный конституционный суд Германии, считающийся одним из лучших в мире, может толковать лишь некоторые конституционные нормы, касающиеся полномочий государственных органов. А основной компетенцией КС в подавляющем большинстве государств является решение вопроса конституционности законов и других нормативных актов.



Ещё одним существенным отличием молдавского Конституционного суда от аналогичных зарубежных органов является то, что по сути это - надгосударственный орган, пребывающий вне зоны контроля или ответственности и способный блокировать деятельность правительства и других государственных институтов. Призвать к ответу судей Конституционного суда Республики Молдова за принятие очевидно противозаконных или абсурдных решений сегодня практически невозможно.



СТ. 19 (2) ЗАКОНА О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РМ

“Решение о лишении судьи неприкосновенности и прекращении его полномочий принимается Конституционным судом”.



То есть только судьи Конституционного суда Молдовы могут сами себя наказать. В других странах вопрос иммунитета судей, отправляющих правосудие по конституционным вопросам, их ответственности и наказания, четко сбалансирован. В большинстве государств действует лишь частичный иммунитет членов Конституционного суда. В Германии члены Федерального конституционного суда могут быть отправлены в отставку президентом страны с разрешения 2/3 членов суда. В некоторых странах суд принимает предварительное решение о лишении судьи полномочий, а окончательное решение о его отставке принимает орган, который его назначил. А в Чехии, Эстонии или Исландии судьи Конституционного суда могут быть отправлены в отставку обычными судами.



Ещё один принципиальный вопрос – сколько судей должно заседать в Конституционном суде. В Молдове их шесть. А вот в большинстве стран, где существуют Конституционные суды, число судей нечетное. Как говорится в специальном докладе Венецианской комиссии 1997 года, нечетное число судей Конституционных судов предотвращает проблему равного распределения голосов и устраняет необходимость принятия такого противоречивого решения, как предоставление права решающего голоса председателю суда. Так что за 25 лет работы Конституционного суда Республики Молдова в его деятельности накопилось немало действительно острых проблем, которые давно уже пора решить.