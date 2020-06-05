



Президент обвинил парламентскую оппозицию в бездействии, уточнив, что некоторые политики видят свою цель в громких заявлениях, призванных дестабилизировать ситуацию в стране, при этом, не предпринимая никаких конструктивных действий.



В очередном выпуске «Президент отвечает», Игорь Додон заявил, что, несмотря на то, что оппозиция постоянно говорит об отставке правительства, депутаты не выдвигают кабинету министров вотум недоверия, боясь взять на себя ответственность за ситуацию в стране, осложненную пандемией, экономическим кризисом и засухой.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Если вам не нравится это правительство, зарегистрируйте вотум недоверия правительству, чего вы балуетесь? Для этого необходимы подписи 26 депутатов, подпишите и подайте на следующем заседании парламента. Почему этого вы не делаете? Потому что вы слабые и не знаете, чего хотите от жизни. Если вы оппозиция и говорите, что правительство не справляется, снимите его. Зачем вы играете в «песочнице» в парламенте?».



Президент уверен: население прекрасно понимает эти игрища оппозиции, также, как понимает беспомощность и беззубость некоторых политиков.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Селянин с севера страны сказал мне интересную вещь о нашей оппозиции: собака, которая громко лает – не кусает. Так и наша оппозиция, много говорит, но ничего не делает».



Игорь Додон уточнил, что люди на местах уже дали название новой оппозиционной коалиции, формирующейся на политической арене страны – «Санду – Канду – Плаха – Шор». Андриан Канду, ради того, чтобы остаться в парламенте, готов проголосовать за кого угодно на посту премьера, считает президент.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Канду готов голосовать за любого, даже за Таубер, на посту премьер-министра. Канду понимает, что если будут досрочные выборы, он не проходит в парламент».



Майя Санду в этой игре заняла более выгодную позицию, взяв паузу, в то время, как Андрей Нэстасе уже мнит себя премьером и распределяет должности министров, считает Игорь Додон. Также, он дал понять, что Нэстасе очень хочет получить хоть какую-то должность в государстве, поэтому, ведет себя как персонаж фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Помните, как в советском фильме: «На песчаный карьер? – Я! На ликероводочный завод? – Я!». Так вот, это – Нэстасе. Премьер-министр? – Я! Примар? – Я! Министр внутренних дел? – Я! Президент? – тоже я!».



Президент усомнился в столь рьяно демонстрируемой принципиальности Маий Санду и призвал бывшего премьера подумать о будущем страны, не отвергая возможность дискуссии с ПСРМ.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Санду не хотела пожать мне руку. Через месяц все же подала мне руку, встала на колени перед флагом РМ. Очень принципиальная девушка. Очень! Теперь она говорит, что готова создать коалицию с Канду-Плаха-Шор. Многоуважаемая г-жа Майя Санду, никогда не говори никогда. И если действительно избавить страну и очистить парламент, то в этом парламенте, в парламенте следующего созыва и далее, Партия социалистов будет в них представлена».



При этом, Додон подчеркнул, что Партия социалистов всегда думала о народе и о будущем Молдовы и не собирается менять своих принципов, уточнив, что именно поэтому, социалисты готовы в любое время сесть за стол переговоров с классическими политическими партиями, а не с группами депутатов-перебежчиков.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«ПСРМ – это классическая партия с классической идеологией. Не те, которые ходят туда-сюда, подкупают депутатов, то с Шором, то с Канду. Это партия у которой есть электорат, у которой есть поддержка населения, которая всегда готова к политической борьбе. И ПСРМ готова вести дискуссии с классическими партиями, вошедшими в этот состав парламента».



Подводя итог, Игорь Додон рекомендовал Майе Санду не разбрасываться громкими и категоричными заявлениями о том, что она никогда не сядет за стол переговоров с социалистами. Ситуация может поменяться и потом сложно будет объяснять эту принципиальность своему электорату.