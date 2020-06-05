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Игорь Додон обсудил с депутатом Штефаном Гацканом проекты, касающиеся поддержи медицинских работников


Президент РМ обсудил с депутатом парламента Штефаном Гацканом инициативы по модернизации системы здравоохранения и о повышении зарплат. Законопроекты, которые касаются поддержки работников системы здравоохранения и удвоения зарплат для медицинских работников, обсуждались сегодня в администрации президента.

- Мы говорили об эпидемиологической ситуации, о проблемах в области охраны здоровья матери и ребенка и необходимости модернизации перинатальных центров в стране, о реформах проведенных в сфере медицины и т.д. Кроме того, обсудили ряд законопроектов, которые будут направлены в парламент. Они касаются защиты профессиональной деятельности в системе здравоохранения”, - сообщил президент в социальной сети.

Напомним, что 2020 год был объявлен Годом медицинского работника, и до 10 июня будет разработан план мероприятий по его проведению.


Опубликовано: 17:09 05/06/2020

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