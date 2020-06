Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu directorul Teatrului Dramatic Rus „A. P. Cehov”, Constantin Haret. Părțile au făcut un schimb de opinii în privința situației create la teatru.



"Am remarcat, că în ultimii ani instituția activează cu succes, crește semnificativ numărul de spectatori, sporesc veniturile din biletele vîndute. Constantin Haret se bucură de respect și susținere din partea colectivului.



Am reiterat, că așa cum am promis în cadrul vizitei pe care am întreprins-o recent la Teatru, voi acorda conducerii și colectivului instituției tot sprijinul necesar.



Mi-am exprimat convingerea că teatrul „A. P. Cehov”, cu tradiții în arta teatrală, își va continua activitatea, contribuind la promovarea frumosului în Republica Moldova", a scris Igor Dodon pe pagina sa de pe o rețea de socializare.