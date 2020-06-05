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Президент окажет помощь коллективу театра им. А.П.Чехова (ВИДЕО)


Глава государства встретился с директором Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова Константином Харетом.

Стороны провели обмен мнениями о ситуации, создавшейся в театре. Игорь Додон отметил, что в последние годы культурное учреждение успешно работает, значительно выросло число зрителей, растут доходы за счет проданных билетов. Константин Харет пользуется уважением и поддержкой коллектива.

«Подчеркнул, что, как и было обещано во время моего недавнего посещения театра, я окажу его коллективу и руководству всю необходимую помощь. Выразил уверенность в том, что театр им. А.П. Чехова со своими традициями в театральном искусстве продолжит работу, содействуя продвижению прекрасного в Республике Молдова», - отметил Игорь Додон.



Опубликовано: 15:36 05/06/2020

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