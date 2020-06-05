Миллионер Илан Шор получил почти 18 тысяч леев в виде компенсаций на транспорт и лечение
Депутат Илан Шор, который скрывается от молдавского правосудия в Израиле, получил госпособие на транспортные расходы в размере 10 010 леев. В то же время, ему выплатили и 7 841 леев в качестве компенсации на лечение. Эти данные содержатся в декларации о доходах и имуществе депутата парламента. Там же указано, что, хотя Шор отсутствовал на заседаниях, он получал зарплату депутата.
Беглый олигарх владеет тремя квартирами, самая большая из которых 239 кв.м. и стоит 825 тыс. леев. Семья Шор – обладатель и роскошного дома стоимостью в 4 млн. леев.
В декларации указаны 4 автомобиля, в том числе и «Bentley Continental», который стоит 130 тыс. евро и «Bentley Mulsane Extend», оцененный в 332 тыс. евро.
Также Шор задекларировал 24 банковских счета.
Кроме того, общий размер его кредитов составляет 100 млн. леев, 350 тыс. евро и 2 200 000 российских рублей. Все займы беспроцентные.
Беглый олигарх владеет тремя квартирами, самая большая из которых 239 кв.м. и стоит 825 тыс. леев. Семья Шор – обладатель и роскошного дома стоимостью в 4 млн. леев.
В декларации указаны 4 автомобиля, в том числе и «Bentley Continental», который стоит 130 тыс. евро и «Bentley Mulsane Extend», оцененный в 332 тыс. евро.
Также Шор задекларировал 24 банковских счета.
Кроме того, общий размер его кредитов составляет 100 млн. леев, 350 тыс. евро и 2 200 000 российских рублей. Все займы беспроцентные.
Опубликовано: 15:33 05/06/2020
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