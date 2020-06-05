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Игорь Додон: Платон - один из тех, кто может предоставить доказательства соучастия Плахотнюка, Канду, Шора в краже миллиарда


Платон - один из тех, кто может предоставить доказательства о соучастии в краже миллиарда Плахотнюка, Канду, Шора. Об этом заявил президент Игорь Додон. По его мнению, прокуроры должны использовать всю информацию, предоставленную Платоном для того, чтобы отправить под суд всех виновных в банковском хищении.

Игорь Додон уверен, что именно этот факт беспокоит Плахотнюка и его окружение. В то же время глава государства отметил, что не защищает Платона, который должен ответить за содеянное.

- Каждый должен отвечать за свои слова и дела. За решеткой надо находиться за совершенные беззакония, а не вместо кого-то. Теперь, по словам прокуроров, выходит, что он сидит в тюрьме за то, что сделал другой. Люди из окружения Плахотнюка боятся Платона потому, что он обладает информацией и сообщает конкретные подробности, - рассказал Додон.

Недавно Генеральный прокурор РМ заявил, что уголовное дело Платона полностью сфальсифицировано, а сам он осужден незаконно. Прокуратура начала пересмотр приговора и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела.


Опубликовано: 15:31 05/06/2020

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