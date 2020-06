Deputatul Ilan Șor, care se află în Israel din vara anului 2019, a primit indemnizație de la stat pentru transport 10 010 lei și 94 bani. Totodată, acesta a ridicat 7 841 lei și 25 bani - compensație anuală pentru tratament. Datele se regăsesc în declarația de avere și venit a parlamentarului Ilan Șor, pentru anul 2019.



Din declarație mai aflăm că deși Ilan Șor a lipsit de la ședințele Parlamentului, acesta a ridicat salariul de deputat - 65 086 lei și 93 bani. Totodată, în calitate de primar de Orhei, anul trecut, Șor a mai ridicat din bugetul de stat salariu de 71 769 lei și 47 bani. În total, pe parcursul anului trecut, Ilan Șor a primit de la stat aproape 155 de mii de lei.



Ilan Șor deține trei apartamente: cel mai mare are o suprafață de 239 metri pătrați și este estimat la aproape 825 mii lei, echivalentul a doar 41 de mii de euro. Un alt apartament de 158 de metri pătrați ar costa peste 940 mii lei sau 47 de mii de euro, iar al treilea apartament este de 57 de metri păstrați și ar costa 162 de mii de lei sau opt mii de euro. Familia Șor deține și o casă de lux, cu o suprafață de peste 200 de metri, care costă peste patru milioane de lei.



În proprietatea lui Șor sunt și patru automobile, dintre care un Bentley Continental din 2010, care costă 2,5 mln lei sau aproape 130 mii euro și un Bentley Mulsane Extend produs în 2017, evaluat la 25 750 000 ruble rusești echivalentul 332 mii euro.



Ilan Șor a declarat că are 24 de conturi bancare în lei și valută străină. Totodată, pe parcursul anilor 2015 – 2019, Ilan Șor a împrumutat bani de mai multe ori. Acesta are credite în lei în valoare totală de 100 mln, aproape 350 de mii euro și 2 200 000 de ruble rusești. Toate împrumuturile sunt cu dobânda zero.