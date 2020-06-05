

Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:



«Игорь Николаевич явно льстит Андрею Андреевичу, утверждая, что тот хочет быть и министром, и президентом, и мэром... и начальником Загса.



Видимо, хочет на свою сторону перетянуть, разбить альянс Санду-Канду-Шор.



Скажем как есть, чего лукавить! Господин Нэстасе, потеряв должность депутата, потом министра МВД, потом мэра - совсем плох стал. То ссорится с Санду, то обнимается с Канду, то флиртует с Усатым, то заигрывает с Таубер.



А все для того, чтобы сесть в кресло. Любое!



Президент утверждает, что Нэстасе видит себя на должности премьера или министра!



И вот здесь мы не согласимся.



Предложи ему кто-то хотя бы кресло начальника Гидрометео (можно и Ветеринарной Службы) - он тут же пойдет на коалицию хоть с чертом, хоть с его кумом!



Это мы поняли после его милых, теплых (чуть не перешедших в интим ) бесед с Канду. Тем Канду, который являлся ключевой фигурой в рейдерских атаках на банки 2010-2011 г. Тогда нанаш (посаженный отец) Нэстасе - Виктор Цопа, потерял почти 100 млн евро!



Это привело к 10 летней войне Цоп с Плахотнюком. Видно, Нэстасе готов пойти на сделку с дьяволом.



Мы остаемся на своей позиции. С чертом за одним столом может усесться только черт.



Вот и поглядим, кто есть кто».



