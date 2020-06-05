Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
 

Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)



Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:

«Игорь Николаевич явно льстит Андрею Андреевичу, утверждая, что тот хочет быть и министром, и президентом, и мэром... и начальником Загса.

Видимо, хочет на свою сторону перетянуть, разбить альянс Санду-Канду-Шор.

Скажем как есть, чего лукавить! Господин Нэстасе, потеряв должность депутата, потом министра МВД, потом мэра - совсем плох стал. То ссорится с Санду, то обнимается с Канду, то флиртует с Усатым, то заигрывает с Таубер.

А все для того, чтобы сесть в кресло. Любое!

Президент утверждает, что Нэстасе видит себя на должности премьера или министра!

И вот здесь мы не согласимся.

Предложи ему кто-то хотя бы кресло начальника Гидрометео (можно и Ветеринарной Службы) - он тут же пойдет на коалицию хоть с чертом, хоть с его кумом!

Это мы поняли после его милых, теплых (чуть не перешедших в интим ) бесед с Канду. Тем Канду, который являлся ключевой фигурой в рейдерских атаках на банки 2010-2011 г. Тогда нанаш (посаженный отец) Нэстасе - Виктор Цопа, потерял почти 100 млн евро!

Это привело к 10 летней войне Цоп с Плахотнюком. Видно, Нэстасе готов пойти на сделку с дьяволом.

Мы остаемся на своей позиции. С чертом за одним столом может усесться только черт.

Вот и поглядим, кто есть кто».



Опубликовано: 13:56 05/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент считает, что на политической арене формируется новая коалиция Сан ...
  • Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
  • Цырдя: «Санду разыграла комбинацию против Нэстасе на высшем уровне»
  • Богдан Цырдя: Мы увидим дальнейшую эскалацию маразма среди бывших соратнико ...
  • Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня ...







    • Все новости

    Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
    Глава государства провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
    К 1 октября 2020 года цена на газ для Молдовы может снизиться примерно до 100 долларов
    Прием заявок для получения разрешений на строительство производится онлайн
    Лидер фракции ПСРМ о парламентской оппозиции: Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться»
    Женщину с двумя детьми сбили на «зебре»
    Игорь Додон сообщил, что еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах
    Представитель партии «Шор» в районном совете Криулян покинул политформирование
    Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня окружающей среды
    Президент Игорь Додон обратился с поздравительным посланием к королеве Дании Маргрете II
    Ремонт подземного перехода на Виадуке идет полным ходом, на очереди – еще несколько
    Столичная примария объявляет конкурс на должность главы Управления по защите прав ребенка
    Ион Чебан: Граждане имеют право знать, как расходуются средства из муниципального бюджета
    Президент считает, что на политической арене формируется новая коалиция Санду – Канду – Плахотнюк – Шор
    Игорь Додон: Парламентская оппозиция много говорит и ничего не делает
    COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения
    Ион Чебан призвал кишиневцев не рисковать и воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
    Президент: Власти найдут средства на ремонт больницы в Штефан-Водэ
    Президент наградил "Орденом Республики" еще двух ветеранов ВОВ (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный поздравила банковских работников с профессиональным праздником
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV