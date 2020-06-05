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Глава государства провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)



Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между нашими странами. Отдельно коснулись мер, предпринимаемых властями двух государств в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Господин Васнецов передал мне официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади.

Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях. Кроме того, в Москву отправится парадный расчёт Министерства обороны РМ, который будет участвовать в Параде рядом с военными других иностранных государств», - сказал президент.



Опубликовано: 13:48 05/06/2020

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