

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Олегом Васнецовым.



Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между нашими странами. Отдельно коснулись мер, предпринимаемых властями двух государств в рамках борьбы с распространением коронавируса.



«Господин Васнецов передал мне официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади.



Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях. Кроме того, в Москву отправится парадный расчёт Министерства обороны РМ, который будет участвовать в Параде рядом с военными других иностранных государств», - сказал президент.



