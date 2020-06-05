К 1 октября 2020 года цена для «Молдовагаз» может снизиться примерно до 100 долларов за тысячу кубометров, что позволит снизить тарифы и для конечных потребителей. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.



Глава государства провел рабочую встречу с председателем правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, на которой обсуждались положение дел в компании и в отрасли в целом, а также региональная конъюнктура цен на природный газ.



По словам Вадима Чебана, предстоит внести изменения в Инвестиционную программу предприятия на текущий год с целью охватить газовой сетью как можно больше сёл страны.



- Большинство экономических агентов и населения, несмотря на пандемический кризис, своевременно оплачивает потребляемый природный газ. С другой стороны, в связи с эпидемией не проводятся отключения от газовой сети по причине задолженностей, при этом АО «Молдовагаз» открыто к индивидуальным переговорам по поводу поэтапной оплаты имеющихся долгов, - отметил Игорь Додон.



Отметим, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ по 160 долларов США за тысячу кубометров. Ранее Игорь Додон заявил, что согласно контракту, с 1 июля цена снизится до 140-135 долларов США.



