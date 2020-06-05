Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
 

К 1 октября 2020 года цена на газ для Молдовы может снизиться примерно до 100 долларов


К 1 октября 2020 года цена для «Молдовагаз» может снизиться примерно до 100 долларов за тысячу кубометров, что позволит снизить тарифы и для конечных потребителей. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

Глава государства провел рабочую встречу с председателем правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, на которой обсуждались положение дел в компании и в отрасли в целом, а также региональная конъюнктура цен на природный газ.

По словам Вадима Чебана, предстоит внести изменения в Инвестиционную программу предприятия на текущий год с целью охватить газовой сетью как можно больше сёл страны.

- Большинство экономических агентов и населения, несмотря на пандемический кризис, своевременно оплачивает потребляемый природный газ. С другой стороны, в связи с эпидемией не проводятся отключения от газовой сети по причине задолженностей, при этом АО «Молдовагаз» открыто к индивидуальным переговорам по поводу поэтапной оплаты имеющихся долгов, - отметил Игорь Додон.

Отметим, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ по 160 долларов США за тысячу кубометров. Ранее Игорь Додон заявил, что согласно контракту, с 1 июля цена снизится до 140-135 долларов США.



Опубликовано: 13:44 05/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле
  • Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов
  • Президент ожидает снижения цены на газ к концу года
  • Додон: В следующем году возможно снижение тарифов на газ для молдавских пот ...
  • Игорь Додон обсудил тарифы на «голубое топливо» с главой АО «Молдовагаз» (В ...







    • Все новости

    Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
    Глава государства провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
    К 1 октября 2020 года цена на газ для Молдовы может снизиться примерно до 100 долларов
    Прием заявок для получения разрешений на строительство производится онлайн
    Лидер фракции ПСРМ о парламентской оппозиции: Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться»
    Женщину с двумя детьми сбили на «зебре»
    Игорь Додон сообщил, что еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах
    Представитель партии «Шор» в районном совете Криулян покинул политформирование
    Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня окружающей среды
    Президент Игорь Додон обратился с поздравительным посланием к королеве Дании Маргрете II
    Ремонт подземного перехода на Виадуке идет полным ходом, на очереди – еще несколько
    Столичная примария объявляет конкурс на должность главы Управления по защите прав ребенка
    Ион Чебан: Граждане имеют право знать, как расходуются средства из муниципального бюджета
    Президент считает, что на политической арене формируется новая коалиция Санду – Канду – Плахотнюк – Шор
    Игорь Додон: Парламентская оппозиция много говорит и ничего не делает
    COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения
    Ион Чебан призвал кишиневцев не рисковать и воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
    Президент: Власти найдут средства на ремонт больницы в Штефан-Водэ
    Президент наградил "Орденом Республики" еще двух ветеранов ВОВ (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный поздравила банковских работников с профессиональным праздником
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV