Об этом на своей странице в соцсети сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.



Так, прием заявок на получение разрешительных документов в строительстве (градостроительные сертификаты для проектирования, информационные градостроительные сертификаты, разрешения на строительство/снос, а также разрешения на смену назначения) осуществляется как в режиме онлайн, так и через платформу SIA GEAP (Автоматизированная информационная система по управлению и выдаче разрешительных документов), а также на бумаге, – через Центр по информированию и документированию граждан при примарии Кишинева.



Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения заявок на получение разрешительных документов в сфере строительства и бесплатно получают типовой формуляр заявки.



– В процессе выдачи разрешительных документов в сфере строительства должна быть максимальная транспарентность. Я за развитие города, но в рамках закона. На протяжении долгого времени я настаивал на том, чтобы этот процесс стал цифровым, и наконец нам это удалось. Минимизация человеческого фактора способствует борьбе с коррупцией, – подчеркнул Ион Чебан.



Он отметил при этом, что конфиденциальность личных данных физических лиц, осуществляющих запросы, будет обеспечена.