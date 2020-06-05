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Прием заявок для получения разрешений на строительство производится онлайн


Об этом на своей странице в соцсети сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.

Так, прием заявок на получение разрешительных документов в строительстве (градостроительные сертификаты для проектирования, информационные градостроительные сертификаты, разрешения на строительство/снос, а также разрешения на смену назначения) осуществляется как в режиме онлайн, так и через платформу SIA GEAP (Автоматизированная информационная система по управлению и выдаче разрешительных документов), а также на бумаге, – через Центр по информированию и документированию граждан при примарии Кишинева.

Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения заявок на получение разрешительных документов в сфере строительства и бесплатно получают типовой формуляр заявки.

– В процессе выдачи разрешительных документов в сфере строительства должна быть максимальная транспарентность. Я за развитие города, но в рамках закона. На протяжении долгого времени я настаивал на том, чтобы этот процесс стал цифровым, и наконец нам это удалось. Минимизация человеческого фактора способствует борьбе с коррупцией, – подчеркнул Ион Чебан.

Он отметил при этом, что конфиденциальность личных данных физических лиц, осуществляющих запросы, будет обеспечена.


Опубликовано: 12:39 05/06/2020

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