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Лидер фракции ПСРМ о парламентской оппозиции: Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться»


Лидер фракции ПСРМ прокомментировал появление "неформальной коалиции Санду-Канду-Шор и их "приложения" Нэстасе в парламенте.

"Неформальная коалиция Санду-Канду-Шор и их "приложение" Нэстасе выступили и сегодня с представлением. Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться» в парламенте, чтобы простимулировать работу и заботу о народе". Так прокомментировал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ тот факт, что оппозиция сегодня явилась на заседание парламента, которое не созывалось.

- Более того, не все депутаты от этих парламентских групп пришли, потому что поняли, что половины из них достаточно для этого шоу. Фракция ПСРМ наиболее заинтересована в том, чтобы как можно скорее возобновить заседания парламента, чтобы одобрить ожидаемые народом законопроекты, инициированные Президентом Игорем Додоном. Но мы также должны следовать определенным правилам. Если в ближайшие дни у депутатов не будет выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, мы надеемся, что на следующей неделе пленарные заседания Парламента будут возобновлены, - написал Фуркулицэ в социальной сети.

Лидер фракции ПСРМ уточнил, что на следующих заседаниях парламента ожидается голосование по законопроекту правительства о выделении 700 леев пенсионерам, чьи доходы ниже 3 тысяч леев. Социалисты также намерены голосовать и за инициативу главы государства о поэтапном удвоении заработной платы всем работникам медицинской системы.

- И, если все-таки будут настаивать на принятии законопроекта о некоммерческих организациях, то мы проанализируем последние предложения по этому проекту. Если они будут приемлемы для защиты суверенитета народа, социалисты проголосуют за него, - заключил Фуркулицэ.


Опубликовано: 12:34 05/06/2020

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