Как сообщают в дорожной полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Пана Халиппы и Иона Инкулеца. На пешеходном переходе автомобиль Honda совершил наезд на женщину с двумя детьми, пишет aif.md.



О состоянии пострадавших пока не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.