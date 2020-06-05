Женщину с двумя детьми сбили на «зебре»
Как сообщают в дорожной полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Пана Халиппы и Иона Инкулеца. На пешеходном переходе автомобиль Honda совершил наезд на женщину с двумя детьми, пишет aif.md.
О состоянии пострадавших пока не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.
О состоянии пострадавших пока не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.
Опубликовано: 12:28 05/06/2020
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