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Игорь Додон сообщил, что еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах


Глава государства подчеркнул, что сейчас еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах, как это делают его политические оппоненты Майя Санду и Андрей Нэстасе. Игорь Додон сообщил, что в отличие от них, собирающихся бороться против кого-то, у него есть обязательство - помогать людям.

- Я не принял решения, потому что сейчас не тот момент. У нас множество проблем, которые необходимо решить. Нужно начать избирательную кампанию, как делают Нэстасе и Майя Санду? Перетягивают друг друга, кто кого поддержит во втором туре. У вас задача снять Додона. У меня задача – помочь людям. Видите разницу? – сказал глава государства.

Игорь Додон призвал обоих оппонентов сказать людям, что они конкретно хотят сделать для граждан, а не против кого собираются бороться.

- Вы всю жизнь снимаете кого-то: то одного, то другого, то Воронина, то Додона. Может скажете людям, что хотите делать, а не кого хотите снять, - добавил президент Молдовы.


Опубликовано: 12:26 05/06/2020

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