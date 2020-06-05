Партия «Шор» лишилась советника в районном совете Криулян. Сергей Яненко объявил сегодня о том, что покидает политформирование, сохраняя статус независимого советника. Кроме этого, Сергей Яненко отказался от должности председателя территориальной организации партии «Шор».



- Почти год, как я являюсь членом этой партии и понял, что лидеры политформирования только обещают и больше ничего не делают. Сначала я не понял, как работает эта система «Шор», но потом осознал, что они манипулируют сознанием людей. Установили три лампочки на улице в селе, и рассказывают, что во всей стране будет как в этом селе. Это ложь, - заявил Яненко.



Яненко также сообщил, что в рядах партии «Шор» все больше недовольства, а несколько местных советников и мэров из Криулянского района готовы покинуть формирование.



- Членов партии удерживают обещаниями и дорогими подарками. Еще один способ держать людей – это бесплатные экскурсии в развлекательный парк «Orhei Land», - сказал советник.