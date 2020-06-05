Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
 

Представитель партии «Шор» в районном совете Криулян покинул политформирование


Партия «Шор» лишилась советника в районном совете Криулян. Сергей Яненко объявил сегодня о том, что покидает политформирование, сохраняя статус независимого советника. Кроме этого, Сергей Яненко отказался от должности председателя территориальной организации партии «Шор».

- Почти год, как я являюсь членом этой партии и понял, что лидеры политформирования только обещают и больше ничего не делают. Сначала я не понял, как работает эта система «Шор», но потом осознал, что они манипулируют сознанием людей. Установили три лампочки на улице в селе, и рассказывают, что во всей стране будет как в этом селе. Это ложь, - заявил Яненко.

Яненко также сообщил, что в рядах партии «Шор» все больше недовольства, а несколько местных советников и мэров из Криулянского района готовы покинуть формирование.

- Членов партии удерживают обещаниями и дорогими подарками. Еще один способ держать людей – это бесплатные экскурсии в развлекательный парк «Orhei Land», - сказал советник.


Опубликовано: 12:23 05/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Председателем Бричанского района избран Виталий Лупашко
  • Во фракции ПСРМ в муниципальном совете три новых советника
  • В рядах платформы «DA» произошел раскол
  • Мариан Лупу объявил об отставке с должности председателя ДПМ
  • Главой Дондюшанского района стал представитель ПСРМ







    • Все новости

    Богдан Цырдя: «С чертом за одним столом может усесться только черт!» (ВИДЕО)
    Глава государства провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым (ВИДЕО)
    К 1 октября 2020 года цена на газ для Молдовы может снизиться примерно до 100 долларов
    Прием заявок для получения разрешений на строительство производится онлайн
    Лидер фракции ПСРМ о парламентской оппозиции: Они вышли, чтобы сделать селфи и «зачекиниться»
    Женщину с двумя детьми сбили на «зебре»
    Игорь Додон сообщил, что еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах
    Представитель партии «Шор» в районном совете Криулян покинул политформирование
    Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня окружающей среды
    Президент Игорь Додон обратился с поздравительным посланием к королеве Дании Маргрете II
    Ремонт подземного перехода на Виадуке идет полным ходом, на очереди – еще несколько
    Столичная примария объявляет конкурс на должность главы Управления по защите прав ребенка
    Ион Чебан: Граждане имеют право знать, как расходуются средства из муниципального бюджета
    Президент считает, что на политической арене формируется новая коалиция Санду – Канду – Плахотнюк – Шор
    Игорь Додон: Парламентская оппозиция много говорит и ничего не делает
    COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения
    Ион Чебан призвал кишиневцев не рисковать и воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
    Президент: Власти найдут средства на ремонт больницы в Штефан-Водэ
    Президент наградил "Орденом Республики" еще двух ветеранов ВОВ (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный поздравила банковских работников с профессиональным праздником
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV