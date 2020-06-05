Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня окружающей среды
Послание председателя Партии социалистов, председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный по случаю Всемирного дня окружающей среды:
"Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. В этот день государственные учреждения и гражданское общество обращают внимание на необходимость защиты окружающей среды.
Охрана и сохранение природного достояния является обязанностью ответственного гражданина. Каждый из нас может внести значительный вклад в развитие и защиту парков, зеленых насаждений, садов, рек, водных бассейнов и территории нашего проживания. В то же время, власти должны содействовать устойчивому развитию населенных пунктов.
Всемирный день окружающей среды – это ежегодное напоминание человечеству о том, насколько серьезными могут стать последствия, если не заботиться о природе. Для каждого из нас важно понимать, что мы зависим от окружающей среды, мы не можем жить вне ее, а качество нашей жизни зависит от состояния природного достояния.
Я призываю всех жителей страны охранять и улучшать состояние природы, способствовать озеленению земель, вывозить мусор, сортировать отходы, сокращать использование пластиковых и неразлагающихся предметов, защищать почву, воздух и воду. Только так у нас будет здоровый образ жизни и гармония с природой!"
"Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. В этот день государственные учреждения и гражданское общество обращают внимание на необходимость защиты окружающей среды.
Охрана и сохранение природного достояния является обязанностью ответственного гражданина. Каждый из нас может внести значительный вклад в развитие и защиту парков, зеленых насаждений, садов, рек, водных бассейнов и территории нашего проживания. В то же время, власти должны содействовать устойчивому развитию населенных пунктов.
Всемирный день окружающей среды – это ежегодное напоминание человечеству о том, насколько серьезными могут стать последствия, если не заботиться о природе. Для каждого из нас важно понимать, что мы зависим от окружающей среды, мы не можем жить вне ее, а качество нашей жизни зависит от состояния природного достояния.
Я призываю всех жителей страны охранять и улучшать состояние природы, способствовать озеленению земель, вывозить мусор, сортировать отходы, сокращать использование пластиковых и неразлагающихся предметов, защищать почву, воздух и воду. Только так у нас будет здоровый образ жизни и гармония с природой!"
Опубликовано: 11:48 05/06/2020
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