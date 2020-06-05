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Президент Игорь Додон обратился с поздравительным посланием к королеве Дании Маргрете II


Поздравительное послание президента Республики Молдова Игоря Додона Королеве Дании Маргрете II по случаю празднования Дня Конституции страны:

"Ваше Величество,

Национальный праздник Королевства Дания – День Конституции – приятная возможность от имени народа Республики Молдова и от себя лично искренне и сердечно поздравить Вас и пожелать мира и благополучия Вашему Величеству, королевской семье и всем датским гражданам.

В этот торжественный день я с благодарностью отмечаю, что отношения между нашими странами и народами развиваются в духе дружбы и взаимной поддержки. Вместе с тем, хочу выразить признательность за ценную помощь и содействие, оказываемые Королевством Дания в процессе реализации реформ в Республике Молдова. Убежден, что молдо-датский диалог будет и впредь расширяться и диверсифицироваться на благо наших стран и народов.

Ещё раз поздравляю Ваше Величество с Днем Конституции и прошу принять уверения в моем весьма высоком к Вам уважении".


Опубликовано: 11:46 05/06/2020

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