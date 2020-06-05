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Ремонт подземного перехода на Виадуке идет полным ходом, на очереди – еще несколько


Генпримар столицы Ион Чебан продолжает выполнять свои предвыборные обещания. Так, в Кишиневе продвигается работа над восстановлением подземных пешеходных переходов.

Как сообщил Чебан на своей странице в соцсети, ремонт подземного перехода на Виадуке возле Муниципальной клинической больницы №1 выполнен на 40%.

Уже отремонтированы лестницы и восстановлены стены у двух выходов в сторону Ботаники. Далее работы будет вестись на двух остальных выходах. В подземном переходе будет восстановлена система освещения, будут созданы условия для людей с особыми потребностями. Стены будут облицованы антивандальным материалом, будет восстановлен пол.

– Уточняю, на эти цели не тратятся деньги из муниципального бюджета, так как это жест благотворительности от торгового центра Shopping MallDova. Торговый центр взял на себя все расходы, и я благодарю их за это, – сказал Ион Чебан.

Он также рассказал, что на текущей неделе были подготовлены все документы для начала ремонта в подземном переходе на улице Алеку Руссо. На следующем этапе будут отремонтированы подземные переходы в секторе Буюканы и на бульваре Дечебала. Помимо этого, примария на данный момент обсуждает вопрос ремонта других подземных переходов на Ботанике.

– В ближайшем будущем мы намерены отремонтировать многие подземные пешеходные переходы в столице, чтобы они не представляли опасности для горожан, –подчеркнул генпримар.


Опубликовано: 11:38 05/06/2020

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