Генпримар столицы Ион Чебан продолжает выполнять свои предвыборные обещания. Так, в Кишиневе продвигается работа над восстановлением подземных пешеходных переходов.



Как сообщил Чебан на своей странице в соцсети, ремонт подземного перехода на Виадуке возле Муниципальной клинической больницы №1 выполнен на 40%.



Уже отремонтированы лестницы и восстановлены стены у двух выходов в сторону Ботаники. Далее работы будет вестись на двух остальных выходах. В подземном переходе будет восстановлена система освещения, будут созданы условия для людей с особыми потребностями. Стены будут облицованы антивандальным материалом, будет восстановлен пол.



– Уточняю, на эти цели не тратятся деньги из муниципального бюджета, так как это жест благотворительности от торгового центра Shopping MallDova. Торговый центр взял на себя все расходы, и я благодарю их за это, – сказал Ион Чебан.



Он также рассказал, что на текущей неделе были подготовлены все документы для начала ремонта в подземном переходе на улице Алеку Руссо. На следующем этапе будут отремонтированы подземные переходы в секторе Буюканы и на бульваре Дечебала. Помимо этого, примария на данный момент обсуждает вопрос ремонта других подземных переходов на Ботанике.



– В ближайшем будущем мы намерены отремонтировать многие подземные пешеходные переходы в столице, чтобы они не представляли опасности для горожан, –подчеркнул генпримар.