В примарии столицы начинается проведение конкурсов на замещение вакантных государственных должностей.



Об этом сообщил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.



Первый конкурс объявляется на должность главы муниципального Управления по защите прав ребенка.



Крайний срок подачи документов для участия в конкурсе – 24 июня включительно. Более подробную информацию можно найти на сайте chisinau.md.



– Мы открыты для всех желающих, и мы ждем прихода на должности профессионалов, которые знают, что нужно сделать, чтобы решить проблемы столичных детей, оставшихся без попечения родителей. В дальнейшем будет организовано несколько конкурсов на замещение вакантных государственных должностей, – уточнил Чебан.



Конкурсы будут проходить прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.