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Ион Чебан: Граждане имеют право знать, как расходуются средства из муниципального бюджета


Бухгалтерские и финансовые данные всех столичных муниципальных учреждений будут централизованы и станут прозрачными для граждан.

Такую цель поставил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. В связи с этим он подписал соглашение о сотрудничестве с государственным учреждением «Центр информационных технологий в финансах».

Целью документа является развитие и совершенствование бухгалтерских процессов в сфере публичных финансов в муниципальных структурных подразделениях.

Главной целью сотрудничества является продвижение цифровых общественных услуг в операционных процессах в местной публичной администрации.

На первом этапе будут централизованы бухгалтерские данные муниципальных образовательных учреждений, а затем работа будет проведена по каждому сектору в отдельности.

– Важно, чтобы информация о публичных финансах на уровне муниципия Кишинев была доступна гражданам и заинтересованным лицам на основании запросов или в режиме онлайн – на информационных платформах примарии. Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы, – подчеркнул столичный градоначальник.


Опубликовано: 11:36 05/06/2020

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