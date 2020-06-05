Бухгалтерские и финансовые данные всех столичных муниципальных учреждений будут централизованы и станут прозрачными для граждан.



Такую цель поставил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. В связи с этим он подписал соглашение о сотрудничестве с государственным учреждением «Центр информационных технологий в финансах».



Целью документа является развитие и совершенствование бухгалтерских процессов в сфере публичных финансов в муниципальных структурных подразделениях.



Главной целью сотрудничества является продвижение цифровых общественных услуг в операционных процессах в местной публичной администрации.



На первом этапе будут централизованы бухгалтерские данные муниципальных образовательных учреждений, а затем работа будет проведена по каждому сектору в отдельности.



– Важно, чтобы информация о публичных финансах на уровне муниципия Кишинев была доступна гражданам и заинтересованным лицам на основании запросов или в режиме онлайн – на информационных платформах примарии. Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы, – подчеркнул столичный градоначальник.