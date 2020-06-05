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Президент считает, что на политической арене формируется новая коалиция Санду – Канду – Плахотнюк – Шор


Президент Игорь Додон считает, что на политической арене формируется новая коалиция Санду – Канду – Плахотнюк – Шор.

- Слышу, что все больше дискуссий в территориях и нужно дать название коалиции, которая формируется: Санду – Канду – Плаха – Шор. Эту коалицию они хотят сделать. Санду немного умнее и взяла паузу. Нэстасе уже видит себя премьером и распределяет должности министров. Ребята, вы смешные, - заявил Игорь Додон.

По мнению главы государства, Андриан Канду готов голосовать за любого премьера, лишь бы сохранить присутствие в парламенте.

- Канду готов голосовать за любого, даже за Таубер, на должность премьер-министра. Канду понимает, что если будут досрочные выборы, он не проходит в парламент, - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 10:44 05/06/2020

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