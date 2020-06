Concursul online ''Copilărie fericită într-o familie integră'' și-a desemnat astăzi câștigătorii. Minorii au fost premiați pentru cunoștințele de care au dat dovadă în domeniul integrității familiei și prevenirii corupției. Concursul a fost organizat de Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, SPIA, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

David Darii are 8 ani și a participat la concurs pentru că își dorește, ca fiecare copil să crească într-o familie integră.



Împreună cu frățiorul său mai mic Lucian, în vârstă de 4 ani, a participat la concurs și voluntarul Centrului Național Anticorupție, Adelina Pînzari.



„ În Moldova vedem tot mai multe cazuri de corupție și de aceea am decis că, schimbarea începe de la tineri și am decis să mă implic”.



Printre participanți a fost și Vlada Mihalachi. La cinci ani, ea nu știe prea multe despre ce înseamnă a fi corupt, dar cunoaște deja ce aduce fericirea.



Dintre cei 52 de copii înscriși la concursul interactiv online, „Copilărie fericită într-o familie integră”, 10 au fost premiați de SPIA pentru cunoștințele de care au dat dovadă în domeniul integrității familiei și prevenirii corupției.



LIDIA SANDULEAC, OFIȚER DE PRESĂ, SPIA

„ Selecția a avut două criterii la bază, concursul constând din 15 întrebări din domeniul integrității și anticorupției, cu patru variante de răspuns și un răspuns unic. Ei au selectat răspunsurile la telefon și în funcție de viteza de reacție, au acumulat punctajul”.



Deținătorii locurilor I, II și III au fost premiați cu jocuri educative de societate, iar cei cu mențiune au plecat acasă cu un atlas pentru copii.



