A venit din Azerbaidjan să facă agricultură în Moldova. A plantat livezi de cireși, prune și caise și s-a apucat de treabă. Pământ rodnic, oameni muncitori și o țară prielnică, așa descrie țara noastră Husein Daudov. Azerul și-a împărtășit impresiile și planurile, într-o discuție cu președintele țării, Igor Dodon, aflat într-o vizită în sudul țării.

BETA Întreprinderea pe care o conduce cuprinde o suprafață de 126 ha de livezi de cireși, prune și caise. Husein Daudov spune că este mulțumit de afacerea pe care o are în Moldova, de condițiile în care activează și de oamenii care muncesc cot la cot.



HUSEIN DAUDOV, ÎNTREPRINZĂTOR

«Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit cetățenia Moldovei. În timpul lui Timofti am depus actele, dar nimeni nu ne-a acordat nicio atenție. Ați venit dumneavoastră și ați rezolvat problema. Am început să fim mai încrezători».



Agricultorii din sud spun că seceta le-a afectat cerealele și doar ploaia din mai le dă optimism că roada va fi bună. Așa cum sectorul agrar este una din prioritățile statului, în obișnuitele sale vizite în teritoriu, președintele merge la gospodăriile agricole, pentru a afla, din prima sursă, problemele cu care se confruntă talpa țării. (ȘTEFAN VODĂ VIZITA 20



IURIE ȘUMLEANSCHI AGRICULTOR

Puține surse de irigare fiindcă avem puține precipitații, sperăm să fie bine și datorită agronomului pe care-l avem în acest an, eu cred că vom merge în sus.



IGOR DODON, PREȘEDINTELE RM

Eu cred că cel mai important pentru agricultori, bine în afară de piața de desfacere, este să aibă o producție calitativă în RM. Și este necesar de a reveni la sistemele de irigare din Uniunea Sovietică. Aici la Ștefan Vodă se irigau 25-26 de mii de hectare



În vizita sa, șeful statului a mers și la Stația de captare a apei din satul Cioburciu, care face parte din sistemul centralizat de irigare ”Masivul Căușeni”. Președintele a declarat că în condițiile secetei cu care deseori se confruntă Moldova, trebuie identificate cele mai bune soluții pentru a dezvolta sistemele de irigare în beneficiul agricultorilor. Nu au rămas fără atenția președintelui nici veteranii din raion. În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate pe cîmpul de luptă, Igor Dodon le-a conferit lui Constantin Stețenco din satul Purcari și Serghei Pavlicenco din localitatea Olănești cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii”.