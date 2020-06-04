



День банковского работника отмечается в нашей стране 4 июня не случайно. Этот день был выбран, потому что 4 июня 1991 года был создан Национальный банк Молдовы. В этом году главному банковскому учреждению страны исполнилось 29 лет. О том, как всё начиналось - в нашем следующем репортаже.



Национальный банк Молдовы создавался в непростых условиях, когда рушился СССР, а экономика переживала глубокий спад. Ситуация в начале 1990-х годов была неуправляемой. Такого понятия как Центробанк, по сути, не существовало. Банковские кадры независимой Молдовы были совершенно не подготовлены для работы в новых условиях - никто не имел понятия о макроэкономике, инфляции, мерах по ее подавлению, не было национальной валюты. В этих условиях возглавить то, чего пока ещё не существовало, пригласили молодого и успешного ленинградского банкира Леонида Талмача, который потом на протяжении 18 лет возглавлял главный банк страны.

Из интервью Леонида Талмача (2012 год)

“Даже некоторые представители МВФ сомневались в том, что новые независимые государства смогут создать центральные банки — ключевые институты в макроэкономических реформах. Минфин, минэкономики, отраслевые министерства и ведомства были, центральных банков не было. МВФ даже Госбанк СССР не считал центральным банком, потому что тот не занимался регулированием инфляции, котировкой обменного курса рыночным путем. Банковский надзор, бухгалтерская отчетность были совершенно другими, нереальными и неправильными с точки зрения определения потенциальных рисков финансовой системы”.



Эпоху Леонида Талмача можно считать золотым веком в истории Национального банка Молдовы. Хотя о методах его работы зачастую отзывались как о чрезвычайно жёстких. Тем не менее, благодаря принятым мерам тогда, в середине 90-х, была приостановлена галопирующая инфляция, и был стабилизирован курс национальной валюты. Если в 1993 году, когда был введен в оборот молдавский лей, инфляция превышала 2000%, то уже через два года Нацбанку удалось снизить её до 24% - это был самый низкий уровень инфляции на постсоветском пространстве.



Уровень инфляции в РМ в 1990-е гг.

1993 г. 2705,7%

1994 г. 104,6%

1995 г. 23,8% (самый низкий уровень в СНГ)

1996 г. 15,1%

1997 г. 11,2%

1998 г.( финансовый кризис) 18,3%

Республика Молдова раньше других стран региона, включая некоторые государства Восточной Европы, перешла на конвертируемость национальной валюты по текущим международным операциям. В 2004 году Нацбанком была создана система гарантирования депозитов, которая своими гарантиями покрывает около 90% депозитов физических лиц. А в 2006 году в контексте адаптации к международным стандартам, Национальный банк ввел новую автоматизированную систему межбанковских платежей.

Леонид Талмач возглавлял Нацбанк до 2009 года. Пришедший к власти “Альянс за евроинтеграцию” не стал в очередной раз продлевать мандат первого президента НБМ. Новым руководителем Национального банка был назначен Дорин Дрэгуцану – человек, совершенно не обладавший опытом в финансово-монетарной сфере. Но как показало время, совсем не для этих целей Дрэгуцану был назначен на данный пост. В марте этого года экс-глава Национального банка был отправлен под арест на 30 суток в качестве одного из обвиняемых в уголовном деле о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы страны. Дорину Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Вместе с ним были задержаны и вице-председатели Национального банка.

Сейчас главный банк страны возглавляет бывший министр финансов Октавиан Армашу. Благодаря недавним интервенциям, Национальному банку на фоне пандемии удалось решить проблему повышенного спроса на иностранную валюту и не допустить обвала национальной валюты, как это произошло в некоторых странах региона.