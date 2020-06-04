



Три важных для страны вопроса президент Молдовы Игорь Додон намерен обсудить в Москве в ходе предстоящего визита. Это российский кредит, авторизация для международного транспорта и продление режима беспошлинного экспорта молдавской сельхозпродукции. Об этом глава государства заявил в прямом эфире одной из местных радиостанций. Игорь Додон уточнил, что по всем трем вопросам уже начаты переговоры.



Президент отметил, что премьер-министр Ион Кику уже направил соответствующее письмо своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, и теперь мяч на российской стороне: давать Молдове кредит или нет.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Эти деньги есть, и они предусмотрены в бюджете РФ, и сейчас, в ходе переговоров, предстоит узнать, готова ли еще российская сторона предоставить Молдове эти 200 миллионов. Я не думаю, что нужно повторно передоговариваться о многом: сумма обговорена, процент определен, и процент хороший – это признают даже наши оппоненты, которые и инициировали обращение в КС. Даже они признают, что этот процент по кредиту лучше, чем у других займов».



Додон уточнил, что понимает российскую сторону, у которой возникли резонные вопросы к молдавской стороне, подчеркнув, что во время визита, президентская делегация попытается снять все вопросы. Выдача авторизаций для транспорта, осуществляющего международные перевозки, также будет обсуждаться в Москве. Президент отметил, что за 5 месяцев молдавские перевозчики использовали все выданные российской стороной 8 тысяч авторизаций.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я лично обратился к г-ну Козаку для того, чтобы часть авторизаций, предусмотренных для второго семестра, были выданы в июне. И я думаю, что мы найдем решение по этому вопросу».



Благодаря беспошлинному режиму торговли, которого удалось добиться Игорю Додону для молдавских сельхозпроизводителей, аграрии только в прошлом году смогли сэкономить около 500 миллионов леев.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Срок действия этих льгот заканчивается 1 июля 2020 года. Мы очень надеемся, я думаю, что мы найдем общий язык для того, чтобы они были продлены, как миниумм до конца этого года».



Стоит отметить, что во время рабочих поездок президента по районам страны, в каждом аграрии настоятельно просили главу государства договориться о продлении беспошлинного режима торговли с Россией. Ведь российский рынок сбыта является основным для большинства молдавской сельхоз продукции.