



Масштабную реформу системы здравоохранения Молдовы анонсировал глава государства. Игорь Додон уверен, что в каждом населенном пункте страны должен быть медпункт и свой собственный врач, который бы приходил на помощь незамедлительно. Об этом президент заявил в прямом эфире одной из местных радиостанций.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В каждом селе, в каждом населенном пункте должен быть свой собственный медпункт. Обязательно должен быть свой врач, не один семейный доктор на 4 села, как сейчас. У врача в медпункте должны быть хотя бы минимальные условия для работы и обязательно – транспортное средство».



Первым этапом реформы, по словам президента, станет удвоение зарплат для всех работников системы здравоохранения. Оно пройдёт в несколько этапов для того, чтобы к началу будущего года эта задача была выполнена. Второй этап предусматривает обеспечение больниц и медицинских пунктов всем необходимым оборудованием и транспортом. Чтобы реализовать эту реформу, «Мы должны предложить амбициозный план инвестиций», - констатировал Игорь Додон. Он уточни, что для этих инвестиций могут быть привлечены как внутренние, так и внешние ресурсы.