



Пересмотр или разрыв действующего соглашения с «Газпромом», на котором сейчас настаивает парламентская оппозиция, приведет к росту тарифа на импортируемый из России природный газ. Об этом, глава государства Игорь Додон заявил в эфире местной радиостанции. Он сослался на мнение специалистов, уверенных, что нынешний контракт достаточно хорошо определяет формирование цен на зимний период года, когда растет потребление голубого топлива.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Согласно этому соглашению, в зимний период года, когда потребление значительно увеличивается, за газ мы будем платить порядка 100 долларов за тысячу кубометров. Специалисты должны сказать, что лучше – аннулировать контракт, чтобы покупать летом, когда потребление ниже, по 120 долларов против 150-160, с риском, что осенью будем платить эти же 150-160. Или сохраним контракт, который гарантирует нам очень хорошую цену в зимний период года, и которая позволяет снизить тариф для конечного потребителя».