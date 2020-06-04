



Россотрудничество запустило бесплатный образовательный проект для начинающих фотографов. Тренинг под названием «Гармония в кадре» будет выходить в онлайн режиме для всех желающих. Подробнее в нашем следующем репортаже.



На сегодняшний день обучение через интернет является интересным и уже почти обычным способом организации учебного процесса. Учиться в сети сегодня не только популярно, но и удобно. Российский центр науки и культуры запустил фото проект «Гармония в кадре». Преподавателем стала Ольга Тернавская – молдавский фотограф, специализирующийся на семейной и стрит фотографии.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова

«Мы сотрудничаем с творческими людьми, поддерживаем творческие начинания. Ольга Тернавская очень талантливый молдавский фотограф, с которым мы взаимодействуем уже очень продолжительное время и в стенах Российского центра науки и культуры прошла ее выставка».



Ольга увлеклась фотографией в 2010 году. Все начиналось с ограниченных 33 пленочных кадров, которые и научили ее по-настоящему ценить момент.



«Иногда мне интересно сфотографировать силуэт человека на фоне неба или на фоне дороги. Иногда это интересная личность – женщина в шляпе или семья с большим количеством детей. – То есть ты ищешь изюминку даже на улице в стрит-фотографии? Да я ищу контраст, я ищу цвет. Я ориентируюсь не на людей, а на цветовые сочетания».

Онлайн курс для начинающих фотографов включает 4 видео урока, с примерами и объяснениями.



ОЛЬГА ТЕРНАВСКАЯ, фотограф

Я хочу дать людям ориентир. Допустим, бывает несколько вариантов освещения – боковой, заполняющий, контровой, и я это показываю в своем курсе, как дома можно сделать красивые картинки по свету. Потом рассказываю про основы цвета, работы с цветом».



Ольга поделилась с нашей съемочной группой несколькими секретами настоящей эстетически привлекательной фотографии.



ОЛЬГА ТЕРНАВСКАЯ, фотограф

«Очень важно, во-первых, следить за фоном. Когда вы фотографируете, кого либо, следить чтобы фон был ровным, и не было бы никаких ярких пятен, которые отвлекают внимание от главного героя. Потом нужно следить за освещением, об этом я как раз и рассказываю на своем курсе – какое освещение может быть. И следить за тем, чтобы свет подчеркивал красоту главного героя, а не вредила ему».



Остальные секреты фотоискусства вы сможете узнать на уроках бесплатного онлайн курса «Гармония в кадре». Он будет опубликован в FaceBookе на странице Россотрудничества Молдовы.