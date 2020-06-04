



Президент продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня Игорь Додон посетил Штефанводский район, традиционно пообщался с местными аграриями, медиками, поздравил ветеранов Великой Отечественной, побывал на водонасосной станции.



Штефанводские фермеры рассказали президенту, что надеются на урожай зерновых культур второй группы, чему способствовали прошедшие недавно дожди. Засуха навредила зерновым первой группы. В контексте нехватки воды президент побывал на водонасосной станции в селе Чобурчиу, являющейся частью централизованной ирригационной системы «Каушанский массив». Игорь Додон заявил, что в условиях засухи – частой напасти Молдовы - необходимо найти наилучшие решения для развития функциональной системы орошения на благо наших сельхозпроизводителей.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что для сельского хозяйства сейчас первостепенный вопрос – орошение. Чтобы наша молдавская продукция была качественной, необходимо вернуться к ирригационным системам, которые действовали в советское время. Мы сейчас в Штефанводском районе, и в советское время орошалось порядка 26 га земли, и поливалась и пшеница, и сады, все сельхозугодия. Поэтому, поддержка должна выделяться в первую очередь на ирригацию».



Совместное молдо-азербайджанское агрохозяйство занимается выращиванием черешни, сливы и абрикоса. Его руководитель уроженец Азербайджана Хусейн Даудов рассказал, что для развития своего бизнеса неслучайно выбрал Молдову. Оказывается, его отец служил на молдавской земле, и очень хвалил нашу плодородную почву и трудолюбивый молдавский народ.



Сын на собственном опыте убедился в верности слов отца, отметив, что доволен развитием своего бизнеса в Молдове. Кроме того, Хусейн Даудов безмерно благодарен Игорю Додону, который, став президентом, удовлетворил его давнее прошение о получении гражданства Республики Молдова – и это благотворно отразилось и на бизнесе.



ХУСЕЙН ДАУДОВ – ГЛАВА АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Я хочу сказать вам огромное спасибо, что предоставили гражданство. При Тимофти мы подали документы, но никто не обращал внимания. А вы пришли, сразу подписали и моей жене, и мне. И мы сразу более уверенно стали себя чувствовать, и стали больше сажать, не останавливаемся».



Штефан Водская районная больница после заражения большого количества её сотрудников коронавирусом нового типа, на месяц приостановила свою работу. Сейчас медучреждение работает в нормальном режиме, в чём на месте убедился президент. В разговоре с ним директор больницы рассказал, что она очень нуждается в ремонте. Почти 40 лет, с момента сдачи здания больницы в эксплуатацию, здесь не проводился ремонт.

Игорь Додон пообещал помочь. Также, в беседе с коллективом больницы, президент рассказал о предстоящей реформе системы здравоохранения, о том, что этот год провозглашён Годом медицинского работника и вручил почётные дипломы президента.



Двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в сёлах Пуркары и Брезоая Игорь Додон поздравилветеранов с 75-летием Великой Победы и возложил цветы к памятникам героям, павшим на полях сражений.



94-летний Константин Стеценко из села Пуркары ушёл на фронт в 18 лет. В рядах Красной армии участвовал в боях за освобождение Польши, Австрии, Венгрии, Чехословакии и дошел до Берлина.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я желаю вам здоровья, хочу поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны. Я хочу подарить вам букет цветов и в знак признательности, вручить вам высшую государственную награду – орден Республики».



КОНСТАНТИН СТЕЦЕНКО - ВЕТЕРАН ВОВ

«Я, как ветеран, от всей души благодарю вас за внимание, уделяемое руководством страны».



Орден Республики глава государства вручил и 95-летнему ветерану Сергею Павличенко. Он также прошёл всю войну, закончил её в Германии. За свои боевые заслуги удостоился множества орденов и медалей.



Лысикова для Акчент ТВ.