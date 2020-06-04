



Подготовка к Радонице в этом году проходит в условиях частичного ослабления изоляционных мер. Центральный рынок столицы полон людей, но покупают они не то, что обычно покупали перед Родительским днём. Более того, большинство людей, опрошенных нашей съемочной группой, уверенно заявили, что не пойдут на кладбище 7 и 8 июня.



«Нет, не пойду поминать усопших. Я пришла на рынок за продуктами, потому что здесь все же дешевле, чем в магазинах».



«Поману надо давать, когда человек жив, а если умер – то все».



Многие прекрасно понимают опасность распространения коронавируса в ситуации массового скопления людей на кладбищах.



«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если ничего не поменяется, то пойдем на кладбище, если запретят – не будем нарушать и останемся дома».



«Я еще не определился, но потом обязательно куплю что-то за поману».



Аурика Казаку уже 12 лет работает продавцом на Центральном рынке, и говорит, что такой плохой торговли как в этом году, еще никогда не было.



«В этом году очень плохо продается товар»



«Хорошо, если пройдет покупатель. Цены остались теми же, но у людей нет денег».



Нет привычных для кануна Радоницы очередей и перед прилавками с посудой.



«Очень плохо идут продажи. Официально Радоница уже прошла, наверное, поэтому люди не идут. Если приходит покупатель, он выбирает продукты, а не посуду».



Напомним, из-за пандемии Ковид 19 Радоница в этом году была перенесена на 7-8 июня. Власти призывают население избегать скопления людей на кладбищах и по возможности, провести этот день вне кладбища. Медики предупреждают - если вы, всё же решили пойти поклониться могилам, соблюдайте меры безопасности. Вера Чокан, Евгений Гуменюк для ACCENT TV Перевод – Лысикова